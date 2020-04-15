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رسميًا.. كهربا يبرر لـ"الفيفا" أسباب فسخ التعاقد مع الزمالك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:27 م
كهربا
كهربا
محمد الصو
رد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على شكوى الزمالك فريقه السابق ضده، بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الفيفا، منح اللاعب فرصة لمدة 10 أيام للرد على الشكوى المقيدة ضده، بشأن فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض، من طرف واحد.

واشتكى الزمالك اللاعب بالرحيل عن الفريق، بالرغم من سلامة قانونية تعاقده، بالإضافة إلى شكوى الأهلي، بشأن تحريض اللاعب على الرحيل.

وفسخ كهربا عقده مع الزمالك، مؤكدًا سلامة موقفه لعدم قانونية عقده الجديد لعدم توثيقه في خلال 3 أشهر من توقيعه حسب لوائح الفيفا.

وانتقل اللاعب إلى أفيش البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بالانتقالات الشتوية المنتهية.

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