Advertisements

مفاجأة.. فايلر يستقر على المعارين العائدين للأهلي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
استقر السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي على لاعبي الفريق المعارين للخارج والذي يرغب في عودتهم مرة أخرى للنادي.

وقرر فايلر حتى الآن عودة 3 لاعبين من معاري الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة النادي لهم في الموسم القادم.

وطلب مدرب الأهلي عودة كل من محمد شريف المعار لإنبي وباسم علي المعار للجونة وناصر ماهر المعار لسموحة.

وسيحسم رينيه فايلر موقف باقي معارين القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة سواء بالعودة أو رحيلهم بشكل نهائي.

أخبار تهمك

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 17 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ نصف ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية للأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد

منذ نصف ساعة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. جنازة عسكرية حاشدة لشهيد "الأميرية" ضحية الإرهاب

منذ ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:08 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي