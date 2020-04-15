مفاجأة.. فايلر يستقر على المعارين العائدين للأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي على لاعبي الفريق المعارين للخارج والذي يرغب في عودتهم مرة أخرى للنادي.





وقرر فايلر حتى الآن عودة 3 لاعبين من معاري الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة النادي لهم في الموسم القادم.





وطلب مدرب الأهلي عودة كل من محمد شريف المعار لإنبي وباسم علي المعار للجونة وناصر ماهر المعار لسموحة.





وسيحسم رينيه فايلر موقف باقي معارين القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة سواء بالعودة أو رحيلهم بشكل نهائي.



