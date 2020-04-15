انفجار مدفع هاون في مقاطعة دونيتسك بأوكرانيا

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بانفجار مدفع هاون أثناء التدرب على إطلاق النار في ميدان عسكري في مقاطعة دونيتسك بأوكرانيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمكتب الحكومي للتحقيق في أوكرانيا، أسفر الانفجار، عن مقتل جندي يبلغ من العمر 24 عامًا من القوات الخاصة، وأصيب 8 جنود آخرون بدرجات متفاوتة.

وذكر المكتب الحكومي الأوكراني أن الحادث وقع في 14 أبريل، حوالي الساعة 11:40 صباحًا، أثناء إطلاق النار من مدفع هاون 82 ملم، يتم التحقق في أسباب الحادث. وتم رفع دعوى جنائية بموجب مادة عن انتهاك قواعد التعامل مع الأسلحة.

ويذكر أن الحوادث المأساوية لانفجارات الهاون في الجيش الأوكراني تحدث بانتظام. ففي عام 2018 وحده، نتيجة لحادثين، توفي 6 أشخاص وأصيب آخرون. ومع ذلك، توصل مكتب المدعي العسكري في وقت لاحق إلى استنتاج مفاده أن طاقم السلاح هو المسؤول عن ذلك.