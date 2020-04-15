أساطير ريال مدريد يجتمعون لمواجهة كورونا في مزاد علني

ذكر تقرير صحفي إسباني اليوم، أن مؤسسة نادي ريال مدريد الإسباني بصدد تنظيم مزاد علني خيري، يذهب ريعه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووفقاً لصحيفة " ماركا " الإسبانية اليوم، فإن ريال مدريد وجه الدعوة لنجوم الندي في لعبتي كرة القدم وكرة السلة، للقيام ببيع بعض المتعلقات الخاصة بهؤلاء النجوم في المزاد، ومن ثم توجيه العائد لضحايا كورونا.





وأضافت الصحيفة، أن أبرز من تم توجيه الدعوة لهم، روبيرتو كارلوس، إيكر كاسياس، ألفارو أربيلوا، بابلو لاسو، تشيندو، فيرناندو هييرو، باكو بويو، أيتو كارانكا، مارتن فاسكيز، جوزيه لويس يورنتي وآخرون.





وأكدت الصحيفة، أن منظمى " لا جاليرينا " هي من تولت تنظيم هذا المزاد الخيري، والذي سيتم فتح الباب له حتى حتى يوم 24 أبريل القادم.





وأضافت الصحيفة، أنه من ضمن المتعلقات المعروضة للبيع، حذائين موقعين من أسطورة الفريق روبيرتو كارلوس، وقفازي الحارس الأسطوري كاسياس، وآخر قميص لقائد الفريق السابق فيرناندو هييرو، بالإضافة لقميص مساعد " جوزيه مورينيو " السابق أيتور كارانكا.





وكان ريال مدريد قد قرر في وقت سابق، تقديم ملعبه " سانتياو بيرنابيو " تحت تصرف السلطات الإسبانية، لتخزين المواد الطبية لمواجهة ضحايا كورونا.