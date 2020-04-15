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6 قطاعات تقود مؤشرسوق دبى المالى للهبوط 2.2% بختام التعاملات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:25 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 2.20% خاسراً 42.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1896.91 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 591.3 مليون سهم محققة ما قيمته 328.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5714 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقر سهم واحد.
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.60%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.50%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.65%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.85%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم مصرف السلام البحرين قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 92.9 مليون ورقة بقيمة 62.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.62%.

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