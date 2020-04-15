Advertisements

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:30 م
حزب الله
حزب الله
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.

 

وأكدت المصادر العسكرية، أن طائرة من دون طيار فجرت سيارة في سوريا، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، نافية أن تكون السيارة موجودة في الجانب اللبناني من النقطة الحدودية.

 

وكانت المصادر العسكرية، قد أشارت إلى أن تكون العملية محاولة استهداف لأحد مسؤولي حزب الله"، لكنها لم تسفر عن خسائر. ونقلت رويترز عن مصدر أمني تأكيده أن السيارة تتبع ميليشيا حزب الله.

 

وفي سياق آخر، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، في وقت سابق بمقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان.

 

وقد  ذكرت مصادر مطلعة، أن عددًا من مسؤولي حزب الله تم وضعهم في الحجر الصحّي الخاص الذي يُقيمه الحزب، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد ظهرت علامات الإصابة على "المسؤول الجهادي" في الحزب ف.ش الملقّب بـ(م. ش)،  بعد أيام من اجتماعه بمسؤول إيراني زار بيروت في الفترة الأخيرة وعقد لقاءً مع مسؤولين في حزب الله.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان طائرة مسيرة طائرة اسرائيلية سوريا حزب الله

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ 34 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. كهربا يبرر لـ"الفيفا" أسباب فسخ التعاقد مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعة و 18 دقيقة

الرسالة الأخيرة للمقدم محمد الحوفي قبل استشهاده (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحضر لصفقة تبادلية كبرى مع باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ ساعة و 27 دقيقة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ ساعة و نصف

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

نتنياهو لإيران وحزب الله: إسرائيل تعرف كيف "ترد"

الاحتلال يغلق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان

"حزب الله" يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

30 دقيقة فقط فصلت إسرائيل عن الحرب مع حزب الله.. تعرف على التفاصيل

حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان

"العربية": وضع مسؤولين من حزب الله تحت الحجر الصحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي