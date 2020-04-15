طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.

وأكدت المصادر العسكرية، أن طائرة من دون طيار فجرت سيارة في سوريا، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، نافية أن تكون السيارة موجودة في الجانب اللبناني من النقطة الحدودية.

وكانت المصادر العسكرية، قد أشارت إلى أن تكون العملية محاولة استهداف لأحد مسؤولي حزب الله"، لكنها لم تسفر عن خسائر. ونقلت رويترز عن مصدر أمني تأكيده أن السيارة تتبع ميليشيا حزب الله.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، في وقت سابق بمقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان.

وقد ذكرت مصادر مطلعة، أن عددًا من مسؤولي حزب الله تم وضعهم في الحجر الصحّي الخاص الذي يُقيمه الحزب، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقد ظهرت علامات الإصابة على "المسؤول الجهادي" في الحزب ف.ش الملقّب بـ(م. ش)، بعد أيام من اجتماعه بمسؤول إيراني زار بيروت في الفترة الأخيرة وعقد لقاءً مع مسؤولين في حزب الله.