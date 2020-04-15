شاهد.. استرداد 6 أفدنة من أراضي الدولة في الإسكندرية (فيديو)

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شن حى شرق الإسكندرية، حملة لاسترداد 6 أفدنة و12 قيراط من الأراضي الزراعية بمدخل الإسكندرية الزراعى.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، للجهات التنفيذية، لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة واستردادها ورصد جميع مخالفات البناء ومنعها في المهد.





شارك في الحملة، المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بالتنسيق بين لجنة الإزالة بالحي ومديرية أمن الإسكندرية ومديرية الزراعة، لإزالة التعديات والمخالفات على مساحة 6 فدان و12 قيراط.







في سياق منفصل، تفقد اللواء محمد الشريف، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، عددا من مواقع المشروعات الإنشائية، وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.







وخلال الجولة، وزع محافظ الإسكندرية، الكمامات الوقائية علي جميع العاملين، مشددًا على جميع المسؤولين بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد علي ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.





كانت محافظة الإسكندرية اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومى.





كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.