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داليا البحيري تثير الجدل بعد تهديدها بضرب المصريين "بالشبشب".. وبعد الهجوم عليها تُبرر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:27 م
داليا البحيري
داليا البحيري
أثارت الفنانة داليا البحيري، يوم أمس الثلاثاء الموافق 14/4/2020، عاصفة من الجدل بين المصريين، وذلك بعدما طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض حظر كامل في مصر، مُطالبة بضرب المخالفين بـ"الشبشب".

وكتبت داليا البحيري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوما وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد "حيوان" كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".


وتابعت داليا البحيري: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

ووصلت داليا البحيري هجومها قائلة: "لحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس".

وبعد الهجوم الحاد التي تعرضت له، بررت داليا البحيري منشورها وقالت في مقطع فيديو توضيحي عبر حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم وشهر رمضان، مضطرة أطلع أرد علشان محدش يحرف أي حاجة قولتها، وأوضح أنا كاتبة إيه"، مضيفة أنها ملتزمة بالحجر المنزلي لمدة 36 يوميا، معتمدة على خدمة توصيل الطلبات للمنازل لشراء متطلباتها دون الخروج، متابعة: "تقريبا مخرجتش غير مرتين أو تلاتة بخصوص ملفي الضريبي". 

وتابعت داليا البحيري: "كنت بتكلم براحتي على سجيتي، علشان الأكونت برايفت، ومكتبتش حاجة أخجل منها، الحقيقة إن في ناس كتير بتتسوق في المولات في العتبة والموسكي، معرفش هيلبسوا اللبس ده فين".

وأكدت داليا البحيري أنها لا تهاجم العمالة اليومية، وأنها تدعمها من خلال حملة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، فضلا عن مطالبتها بتوفير أماكن إقامة للعمال، مع تمنيها تطبيق حظر كلي في مصر، "علشان الناس نازلة تتفسح، علشان زهقت وبتفسح عيالها".

وطالبت داليا البحيري بالالتزام بالحظر الجزئي، وترك الشوارع غير مزدحمة لعمال "الديلفري" وللأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الصحة، مختتمة حديثها بالدعاء لهم.

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ضرب المصريين بالشبشب داليا البحيري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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