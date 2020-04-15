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نادية الجندي تروج لـ"سكر زيادة" ببوستر المسلسل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة نادية الجندي، بوستر مسلسل "سكر زيادة" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وضم البوستر صورة تضم أربع أشخاص من القائمين علي مسلسل "سكر زيادة" وهم "سميحة أيوب، نادية الجندي، نبيلة عبيد، وهالة فاخر"، وعلقت "الجندي" علي البوستر قائلة: "مسلسل سكر_زيادة، رمضان إن شاء الله، إنتاج صادق_الصباح، انور_صادق_صباح إخراج وائل_إحسان، تأليف امين_جمال، ابراهيم_محسن احمد_ابو_زيد".

 

و تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم، وإعطائهم حق العيش في فيلا واحدة، و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش أيضاً في نفس الفيلا وهو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال - إبراهيم محسن.

 

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.

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