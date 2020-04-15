الزمالك يدرس التضحيه بحارس الفريق

يدرس نادي الزمالك التضحية بحارس من الحراس الثلاثة الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وطلب عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق خروج واحد من الثلاثة محمد عواد أو محمود جنش أو محمد أبو جبل في نهاية الموسم الجاري.





وأكد عمرو عبد السلام أنه يريد بقاء محمد صبحي في الفريق كحارس ثالث وخروج واحد من الحراس الثلاثة الكبار على سبيل الإعارة في الصيف القادم.





وسيدرس مسئولو الفريق الأبيض طلب عمرو عبد السلام الفترة القادمة ليحددوا موقفهم من رحيل أحد الحراس في الصيف.



