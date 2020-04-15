Advertisements

الزمالك يدرس التضحيه بحارس الفريق

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يدرس نادي الزمالك التضحية بحارس من الحراس الثلاثة الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق خروج واحد من الثلاثة محمد عواد أو محمود جنش أو محمد أبو جبل في نهاية الموسم الجاري.

وأكد عمرو عبد السلام أنه يريد بقاء محمد صبحي في الفريق كحارس ثالث وخروج واحد من الحراس الثلاثة الكبار على سبيل الإعارة في الصيف القادم.

وسيدرس مسئولو الفريق الأبيض طلب عمرو عبد السلام الفترة القادمة ليحددوا موقفهم من رحيل أحد الحراس في الصيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عواد صفقات الزمالك بوابة الفجر الفجر الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسميًا.. كهربا يبرر لـ"الفيفا" أسباب فسخ التعاقد مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ ساعتين

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحضر لصفقة تبادلية كبرى مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

الرسالة الأخيرة للمقدم محمد الحوفي قبل استشهاده (فيديو)

منذ ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد غياب طويل.. جنش يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

مران الزمالك.. نجم الفريق يواصل التأهيل وعودة جنش

أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش

عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق

قرار مفاجئ من كارتيرون بسبب "جنش"

كيف ساعد عواد في تألق أبو جبل مع الزمالك؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي