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الخطيب يتصدر المشهد والكاف يتغنى به

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:38 م
الخطيب
الخطيب
أمل الحلفاوي
تصدر محمود الخطيب نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، ورئيس القلعة الحمراء الحالي، المشهد بعد أن تغنى به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء، بالإضافة إلى صحيفة إماراتية قبل عدة أيام.

إذ قام كاف بتسليط الضوء على مباراة لا تنسى فى تاريخ محمود الخطيب، وذلك بعد أن نشر فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، وكتب عليه، " اليوم فى ثلاثيات الثلاثاء.. هاتريك سجل قبل 35 عاما تقريبا، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، محمود الخطيب، بثلاثية رائعة يقود فريقه للفوز على دراجونز البنينى عام 1985 فى بطولة كأس الكونفدرالية".

فيما استعرضت صحيفة الاتحاد الرياضي الإماراتية بعض من أرقامه الهامة وسيرته الذاتية داخل الملاعب وخارجها، وذلك عبر نشر فيديو على حساب الصحيفة الرسمي على تويتر، بعنوان "اسطورة الصبر والصمت".

لم تكتف بهذه الكلمات بل زادت بعبارات أخرى، "رئيس الأهلي المصري "أسطورة تتجدد.

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