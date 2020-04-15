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التسريبات تهز مانويل نوير

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:31 م
نوير
نوير
الفجر الرياضي

يشعر مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ بالاستياء من التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام حول مفاوضاته لتجديد الأمر الذي قد يهدد صورته، وفقاً لمعلومات نقلتها صحيفة سود دويتشه تسايتونج.

 

أشارت الصحيفة التي تصدر من ميونخ إلى المعلومات التي نشرتها مجلة سبورت بيلد، وتقول إن وكيل أعمال نوير، توماس كروث، طلب من أجل قائد البايرن والمنتخب الألماني راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو.

 

وعلى الرغم من أن هذا المبلغ ليس استثنائي بين لاعبي الفريق "البافاري"، يقال إن البولندي روبرت ليفاندوفسكي راتبه أكبر، إلا أنه مبلغ يمكن أن يثير انتقادات المعجبين والرأي العام في هذه اللحظات.

 

وكانت هناك بوادر أزمة بالفعل بداية العام الجاري، بعدما تم تسريب محادثة بين نوير، والمديرالرياضي لبايرن، حسن سلاميدزيتش، في وسائل الإعلام.

 

وفي تلك المحادثة، وفقاً للمعلومات المتداولة، رفض نوير التخلي عن دقائق في بعض المباريات لألكسندر نوبل، الذي سينضم لصفوف بايرن الموسم المقبل، والذي يجب أن يكون مستعداً لإراحة الحارس الحالي في المستقبل.

 

وكان النقاش حول التجديد قد وضع نويربالفعل محط هجمات، فعلى سبيل المثال، قال اللاعب الدولي السابق لوتر ماتيوس إن الحارس المرمى عليه أن يتذكرأن الامتنان ليس أمراً يُمنح من طرف واحد، وأن بايرن كان مخلصاً له أثناء الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لموسم كامل تقريباً.

 

كما ذكر ماتيوس بأن الفريق البافاري وقف إلى جانب نوير، عندما أقر مارك أندريه تير شتيغن برغبته، في أن يحل محل نوير في حراسة مرمى المنتخب الوطني الألماني.

 

ووفقاً لاستطلاع أجرته مجلة كيكر، يعتقد أكثر من 70% من المشجعين أن بايرن ميونخ لا ينبغي أن يستسلم لمتطلبات نوير.

 

ويشار إلى أن نوير 34 عاماً، لديه عقد مع بايرن حتى 2021، وكان النادي سيعرض عليه تجديداً حتى 2023، لكن الحارس يريد عقداً جديداً لمدة 5 أعوام، وفقاً لوسائل إعلام.

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مانويل نوير ‏بايرن ميونيخ الدوري الالماني

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