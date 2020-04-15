برشلونة يقترب من حسم موقف تير شتيجن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي برشلونة أصبح على وشك حسم ملف تجديد تعاقد حارس مرماه الدولي الألماني " مارك أندري تير شتيجن ".









ووفقاً لما ورد عن صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية المقربة من برشلونة، فإن برشلونة استأنف مفاوضات التجديد مع تير شتيجن، عبر " جيرد فوم بورش " وكيل أعمال اللاعب.





ونوهت الصحيفة، أن المفاوضات بين برشلونة وتير شتيجن وصلت لمراحل متقدمة، في الوقت الذي ترى خلاله إدارة النادي الكتالوني، أن تجديد العقد سيكون مكلفاً للغاية.













وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة مقتنعة بشكل كبير باستمرار تير شتيجن، والذي ربطت عدة تقارير صحفية عديدة اسمه بالإنتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني.





وعلى الرغم من توقيع بايرن ميونخ مع حارس شالكة الشاب " ألكسندر نوبل " بالمجان، إلا أن تير شتيجن ارتبط بالإنضمام للنادي البافاري، في ظل عدم توصل النادي لإتفاق مع حارسه الدولي " مانويل نوير ".













وأتمت الصحيفة، أن التغييرات الإدارية في برشلونة عطلت المفاوضات نسبياً، بعد إستقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني مؤخراً.