"مزيكا" تطرح الأغنية السابعة من ألبوم "ليا فيها" لـ "لؤي" على اليوتيوب

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب، وغدا على جميع المتاجر الإلكترونية للنجم لؤى أغنيته السابعة الجديدة "ليا فيها " وهى إحدى اغنيات ألبومه الجديد "على خيرة الله" الذى تطرح أغنياته تباعا خلال هذه الفترة.

والأغنية من كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع أحمد عادل.

وكان لؤي قد طرح من قبل ست اغنيات من الألبوم هى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

و"بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة و"باراشوت" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل و"ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى و"على خيرة الله" كلمات امير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامى .

وتقول كلمات أغنية "ليا فيها":

ليا فيها حتى ولا كان ماليش

بس ليها طول ما انا عايش حاعيش

حتى لو مش راجعه ليا

برضه يفضل ليها فيا

هى هى حبى ليها ماينتهيش

ليا فيها حتى ولا كان ماليش