برشلونة يحضر لصفقة تبادلية كبرى مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني يحضر لصفقة تبادلية كبرى مع نظيره باريس سان جيرمان، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب شبكة " le 10sport " الفرنسية، فإن النادي الكتالوني يسعى لضم جناحه السابق وجناح سان جيرمان الحالي، نيمار دا سيلفا في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وأضافت الشبكة، أنه في سبيل ذلك، ستعرض إدارة البلوجرانا التخلي عن جناح الفريق الفرنسي " عثمان ديمبلي " لإقناع إدارة النادي الباريسي بالتتخلي عن نيمار.









وأكدت الشبكة، أن برشلونة لا يرغب في استمرار ديمبلي بألوان الفريق أكثر من ذلك، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات الطويلة، التي أبعدته عن الفريق عن أكثر من 80 مباراة، منذ انضمامه عام 2017.









ونوهت الشبكة، أن ديمبلي مازال مرغوباً من عدة أندية أوروبية كبيرة رغم تكرار إصاباته، حيث ربطت عدة تقارير بينه وبين كبار الأندية الأوروبية على شاكلة تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان.









يذكر أن برشلونة طرح فكرة إدارج ديمبلي في صفقة تبادلية، لضم مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، والمطلوب بقوة في برشلونة.