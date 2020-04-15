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جوجل تطلق الإصدار التجريبي المجاني من YouTube Video Builder لمنشئي المحتوى

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:38 م
YouTube Video Builder
YouTube Video Builder
يعتقد البعض أن إنشاء محتوى على منصة يوتيوب - YouTube قد يكون أمرًا بسيطًا وهو توجيه الكاميرا إلى وجهك والابتعاد لبعض الوقت، ولكنه في الحقيقة قد يكون أكثر تعقيدًا من ذلك، حيث أن البعض ليس لدى الوقت أو الموهبة لإنشاء مقاطع فيديو رائعة، ولهذا السبب على وجه التحديد أطلقت شركة جوجل - Google إصدارًا تجريبيًا من أداة YouTube Video Builder الجديدة. 

أداة YouTube Video Builder الجديدة، هي أداة بسيطة ومجانية تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو قصيرة عن طريق تحريك الصور والنصوص الثابتة، وتقوم جوجل - Google بالترويج لها، حيث تجد الشركات والأفراد طرقًا جديدة للتواصل أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقول شركة جوجل - Google أن أداة YouTube Video Builder تستهدف الشركات التي ليس لديها موارد لإنشاء مقاطع فيديو من الصفر، حيث تدفع الشركة بهذه الأداة "كطريقة فعالة ومنخفضة الموارد" لإنتاج ما تصفه بـ "مقاطع فيديو تكميلية وخفيفة الوزن" مع أو بدون تجربة إنشاء الفيديو.

وتصف جوجل أداة YouTube Video Builder، بانها أداة تجريبية مجانية تعمل على تنشيط الأصول الثابتة "الصور والنصوص والشعارات" مع الموسيقى من مكتبتها، ويمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التنسيقات بناءً على رسالتك وأهدافك، فضلًا عن تخصيص الألوان والخط وإنشاء مقطع فيديو قصير على YouTube بسرعة (6 ثوانٍ أو 15 ثانية).

الفيديو التالي يوضح طريقة عمل أداة YouTube Video Builder من جوجل:


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