مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام جلسة الأربعاء









أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي بختام التعاملات، 2.9 مليون سهم بقيمة 317.1 ألف دينار بحرينى.