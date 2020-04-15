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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:33 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.06% رابحاً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي بختام التعاملات، 2.9 مليون سهم بقيمة 317.1 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.5% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.34% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.80% ، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.36% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.43%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.39%

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