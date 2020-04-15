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'الرمحي' يطالب المؤسسات الصحفية بالاصطفاف خلف الدولة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:48 م
حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفيين على قلب رجل واحد، في مواجهة الكيانات الإرهبية وجماعات الشر و"تجار الدم"، الذين استباحوا الأرواح والأعراض ولا هدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.

وقال في تصريحات صحفية، إن الصحفي أو الإعلامي الذي يدعم الجماعات الإرهابية خائن لله والوطن وميثاق الشرف الصحفي.

وطالب "الرمحي" كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجهة ما أطلق عليه "الإرهاب الأسود".

جاء ذلك تعليقًا على العملية الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية، أمس، والتي قامت خلالها بتصفية خلية الأميرية الإرهابية، التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأخوة الأقباط، واستباحة دماء المواطنين.

وناشد عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء في كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، بكشف الجهات والدول الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية، وفضحها أمام الرأي العام.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أمس، عن ورود معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها رصدت عناصر تلك الخلية، وقامت بالتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية، ٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

وأكدت أن التعامل أسفر أيضًا عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.

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