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إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد الخرطوم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:53 م
السودان
السودان
وكالات

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بأن السلطات السودانية أعلنت إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد الخرطوم لـ 3 أسابيع.

               

وفرضت السلطات السودانية، في وقت سابق، حظر تجول شامل في العاصمة الخرطوم لمدة 3 أسابيع اعتبارا من يوم السبت المقبل.

 

ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، سجلت وزارة الصحة السودانية، 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى ٥٨٦٩.

 

ويذكر أن العالم يواجه منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,873 مليون إصابة، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، وأكثر من 434 ألف حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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صلاة الجمعة والجماعة تفشى فيروس كورونا انتشار الفيروس السودان الخرطوم

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