Advertisements

محافظ القاهرة: استمرار إغلاق الحدائق في شم النسيم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات في شم النسيم، مشيرًا إلى التعامل بحسم مع المخالفين.

وناشد محافظ القاهرة، وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات أثناء توقيت الحظر، حرصًا على الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السفيرة سناء عطا الله رئيس المجلس القومى للمرأة، فرع القاهرة، للتنسيق بشأن توزيع عدد من السلع التموينية المقدمة من المحافظة، وتشتمل على السلع الأساسية الكافية لمدة شهر.

وسيتم التوزيع على المرأة المعيلة التى تضررت من أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وقرر اللواء خالد عبد العال، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ، وفقا لبيان صحفي أمس الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات، لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.

إقرأ أيضًا.. 

إخلاء العتبة من الباعة الجائلين

أخلت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع قوات الشرطة، ميدان العتبة، ومنطقة الموسكى، من الباعة الذين تسللوا مرة أخرى، بعد أن كان تم إخلائهم ضمن الإجراءات الوقائية لمنع لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ميدان العتبة، ورافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائبه للمنطقة الغربية، والقيادات الأمنية لمديرية أمن القاهرة، وذلك لمتابعة رفع الباعة الجائلين.

وقال العميد ماجد أحمد رئيس حي الموسكي، إن أجهزة الحي تشن حملات مستمرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين من منطقة العتبة، بعد عودتهم مرة أخرى.

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا.. كهربا يبرر لـ"الفيفا" أسباب فسخ التعاقد مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ ساعة و نصف

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحضر لصفقة تبادلية كبرى مع باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الرسالة الأخيرة للمقدم محمد الحوفي قبل استشهاده (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي