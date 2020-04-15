محافظ القاهرة: استمرار إغلاق الحدائق في شم النسيم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات في شم النسيم، مشيرًا إلى التعامل بحسم مع المخالفين.





وناشد محافظ القاهرة، وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات أثناء توقيت الحظر، حرصًا على الصحة العامة.





وفي هذا الإطار، التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السفيرة سناء عطا الله رئيس المجلس القومى للمرأة، فرع القاهرة، للتنسيق بشأن توزيع عدد من السلع التموينية المقدمة من المحافظة، وتشتمل على السلع الأساسية الكافية لمدة شهر.





وسيتم التوزيع على المرأة المعيلة التى تضررت من أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية.





وقرر اللواء خالد عبد العال، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وطالب المحافظ، وفقا لبيان صحفي أمس الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات، لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.





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