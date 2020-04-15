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برشلونة يرفض مقايضة ميسي بلاوتارو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:59 م
ميسي ولاوتارو
ميسي ولاوتارو
علي نبوي
يرفض مسئولو برشلونة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالقيمة المالية الكبيرة التي يسعى النادي الإيطالي للحصول عليها مقابل التخلي عن اللاعب.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية اليوم الأربعاء فإن نادي إنتر ميلان سيوافق على رحيل اللاعب الأرجنتيني إلى برشلونة مقابل 111 مليون يوروو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع النيراتزوري.

وأشار موقع tranfermarket" إلى أن القيمة المالية للاوتاور مارتينيز تقدر تقدر بـ64 مليون يورو يما تقدر قيمة ليونيل ميسي نجم برشلونة بـ112 مليون يورو وبفارق مليون يورو فقط عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني.

ويسعى نادي برشلونة لإدخال لاعبين ضمن صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى صفوفه من أجل تحفيض القيمة المالية فيما يرغب مسئولو إنتر ميلان في الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا في عقد اللاعب.

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