انخفاض سعر نفط عمان اليوم 1.24 دولار للبرميل

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 23.73 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضا بلغ 1.24 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 24.97 دولار للبرميل .

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85دولارا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجاري.

واليوم زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 1.9 % إلى 20.49 دولار عقب تهاويه 10.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في أبريل ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما وحذر من أي خفض للإنتاج من جانب منتجين لن يعوض بالكامل خسائر الطلب في السوق في الأجل القريب.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض الطلب على النفط في 2020 بمعدل 9.3 مليون برميل يوميا رغم ما وصفته ببداية قوية من جانب المنتجين عقب اتفاق قياسي لخفض الإمدادات استجابة لفيروس كورونا.

وذكرت في تقريرها الشهري "من خلال خفض ذروة تخمة المعروض وتثبيت منحنى بناء المخزونات، سيساعد ذلك آلية معقدة لامتصاص أسوأ (تداعيات) هذه الازمة.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن دولا في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد انكماشا هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.



