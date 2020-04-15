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انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 18.24 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 18.69 في تداولات يوم أمس الأول الأثنين وذلك وفقا لوكالة كونا.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.8% إلى 29.84 دولار للبرميل بعدما نزلت 6.7 % في الجلسة السابقة.
 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 1.9% إلى 20.49 دولار عقب تهاويه 10.3% في الجلسة السابقة.
 
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في أبريل ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما وحذر من أي خفض للإنتاج من جانب منتجين لن يعوض بالكامل خسائر الطلب في السوق في الأجل القريب.
 
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الطلب على النفط في 2020 بمعدل 9.3 مليون برميل يوميا رغم ما وصفته ببداية قوية من جانب المنتجين عقب اتفاق قياسي لخفض الإمدادات استجابة لفيروس كورونا.
 
وذكرت في تقريرها الشهري "من خلال خفض ذروة تخمة المعروض وتثبيت منحنى بناء المخزونات، سيساعد ذلك آلية معقدة لامتصاص أسوأ (تداعيات) هذه الأزمة.
 
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن دولا في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد انكماشا هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.
 
وقال الصندوق في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3% خلال 2020 في ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فيروس كورونا ما سيمثل أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.

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