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السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:56 م
التطهير
التطهير
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار، الانتهاء من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأكدت الوزارة أنها انتهت من تعقيم فنادق محافظات الأقصر وأسوان، والقاهرة الكبري والجيزة والإسكندرية وبورسعيد. 

ومن ناحيته أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بوزارة، أنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتي شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير 130 فندقًا، بمدينة شرم الشيخ من إجمال 170 فندق يتم العمل على تطهيرها الآن، كما تم تطهير 244 فندقًا من 260 في مدينة الغردقة.

وأشار إلى أنه جاري استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعًا، والتي تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

ارتفاع عدد وفيات "كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة
السياحة والآثار: تعقيم وتطهير 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

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فنادق تعقيم وتطهير بوابة الفجر الفجر السياحة الاثار ارتفاع الوفيات

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