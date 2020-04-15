محافظ الإسكندرية: مستشفى معمورة النموذجي جاهز لاستقبال حالات كورونا (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: إنه تم توحيد الجهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، على مستوى الجهات التنفيذية ومديرية الصحة.

وأضاف في حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن المحافظة استحدثت إدارة جديدة لمواجهة الأزمات لاستقبال الشكاوى والبلاغات.

وأضاف في حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن المحافظة استحدثت إدارة جديدة لمواجهة الأزمات لاستقبال الشكاوى والبلاغات.

وأشار إلى اتخاذ كل الاجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة والجهات المسئولة، ومنها تعقيم 294 قرية في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا بمساعدة بعض الشباب المتطوعين، حيث أن الأهالي استخدموا 25 ألف رشاش يدوي لتطهير القرى بالجهود الذاتية.

وأشار إلى اتخاذ كل الاجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة والجهات المسئولة، ومنها تعقيم 294 قرية في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا بمساعدة بعض الشباب المتطوعين، حيث أن الأهالي استخدموا 25 ألف رشاش يدوي لتطهير القرى بالجهود الذاتية.

استهتار المواطنين

وأوضح أنه هناك استهتارًا من المواطنين وخروج البعض للشواطئ والكورنيش كما اعتادوا على ذلك، ومن الممكن اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة التراخي في الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا مستقبلًا؛ لكون أي تجمع للمواطنين يمثل خطر على حياتهم.





وقال: إن العمل مستمر بالمشروعات الكبرى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقمنا باستغلال فترة الحظر للعمل ليلًا في المشروعات الكبرى وصيانة ورصف الطرق، مشيرًا إلى أن 4560 مصنع مازال يعمل و11 فقط هم من توقف العمل بها وفقًا لطلب أصحابها مع تعويض العمال، وكافة عربات النقل الكبيرة تعمل في الميناء بكل طاقتها وفقًا لتوجيهات الحكومة، وتم إغلاق كافة الأسواق الأسبوعية وتطهيرها.



