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محافظ الإسكندرية: مستشفى معمورة النموذجي جاهز لاستقبال حالات كورونا (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: إنه تم توحيد الجهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، على مستوى الجهات التنفيذية ومديرية الصحة.

وأشار إلى اتخاذ كل الاجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة والجهات المسئولة، ومنها تعقيم 294 قرية في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا بمساعدة بعض الشباب المتطوعين، حيث أن الأهالي استخدموا 25 ألف رشاش يدوي لتطهير القرى بالجهود الذاتية. 

وأضاف في حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن المحافظة استحدثت إدارة جديدة لمواجهة الأزمات لاستقبال الشكاوى والبلاغات.

استهتار المواطنين

وأوضح أنه هناك استهتارًا من المواطنين وخروج البعض للشواطئ والكورنيش كما اعتادوا على ذلك، ومن الممكن اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة التراخي في الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا مستقبلًا؛ لكون أي تجمع للمواطنين يمثل خطر على حياتهم.

وقال: إن العمل مستمر بالمشروعات الكبرى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقمنا باستغلال فترة الحظر للعمل ليلًا في المشروعات الكبرى وصيانة ورصف الطرق، مشيرًا إلى أن 4560 مصنع مازال يعمل و11 فقط هم من توقف العمل بها وفقًا لطلب أصحابها مع تعويض العمال، وكافة عربات النقل الكبيرة تعمل في الميناء بكل طاقتها وفقًا لتوجيهات الحكومة، وتم إغلاق كافة الأسواق الأسبوعية وتطهيرها.

وأشار إلى تجهيز مستشفى الحميات لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مع تجهيز مستشفى العجمي الذي يتسع لـ 200 سرير والتي لم تكتمل بعد، وتم تجهيز 3 مستشفيات أخرى من بينهم مستشفى المعمورة النموذجي.

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