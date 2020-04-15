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حادث الأميرية.. قصة بطولة القوات الأمنية لتصفية وكر إرهابي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
في الثانية والنصف ظهرا أمس الثلاثاء، اليقظة الأمنية، دفعت قوات الشرطة، إلى اكتشاف خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، قبيل أعياد الأقباط، حيث تم تصفيتهم جميعا.

كشف مخطط الإرهابيين
فطنة الأجهزة الأمنية، كشفت مبكرا، مخطط مجموعة إرهابية، لاستهداف الأقباط في شم النسيم، في منطقة الأميرية، حيث تعاملت الشرطة بحذر في بادئ الأمر، حتى فوجئت بضرب العناصر الإرهابية، النار، ثم بدأت الإمدادات في القدوم إلى المجموعة، حتى هاجمتهم قوات الأمن، وتمت تصفيتهم جميعا.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية، بتحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.

وسارعت القوات الأمنية، في التعامل مع الخلية الإرهابية التي تم اكتشافها بإحدى العزب التابعة لمنطقة الأميرية، والقضاء على جميع عناصر الخلية قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية متوقعة كانوا يدبرون لها تزامنا مع أعياد الأقباط.

تصفية الإرهابيين 
وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية بعد اقتحام الوكر الإرهابي، فيما استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، وأُصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة أثناء المواجهات.

تحقيق عاجل
لم يتوقف الأمر، عند تصفية الإرهابيين، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

 أسلحة بحيازة الإرهابيين 
وعثرت الأجهزة الأمنية، بحيازة الإرهابيين على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

استشهاد 
ورحل ضحية حادث الأميرية الإرهابي، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية.

جنازة عسكرية للشهيد
ونظرا لبطولته وشجاعته الفائقة، شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفي، حيث أدى الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا.

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