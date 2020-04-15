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فرمان ناري من الأهلي بشأن "الأخطبوط" خوفا من سيناريو السعيد وفتحي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اتخذت  لجنة التخطيط بالأهلي، قرارا هاما بتعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي يعد من أفضل عناصر الفريق.

 

وقررت اللجنة مساواة الشناوي بوليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخراً، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه وهي قيمة عقده الحالي.

 

وجاء قرار لجنة التخطيط تقديراً لجهود الشناوي الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل.

 

ووافقت لجنة التخطيط بالأهلي بالإجماع على تعديل عقد محمد الشناوى، على أن يتم ذلك بداية من الموسم المقبل، وذلك في اطار سعي الإدارة الحمراء لفرض حالة من الاستقرار بحثاً عن الانتصارات المحلية والافريقية عقب استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار وباء "كورونا".

 

ويعمل الأهلي على تجديد عقود نجوم الفريق بشكل مبكر، لتجنب سيناريو عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

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