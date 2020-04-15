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نور تطلب من تامر حسني العمل معه

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:12 م
تامر حسني ونور
تامر حسني ونور
نور طلعت
عرضت الفنانة اللبنانية نور، على الفنان تامر حسني، العمل معه من جديد خلال فيلم سينمائي وذلك عبر ستوري انستجرام.

وجاء سؤال لنور من أحد متابعيها عبر خاصية "أسئلة ستوري إنستجرام" قائلا،:"مفيش فيلم تاني مع تامر حسني؟" لترد "يلا؟" ثم أشارت إلى الفنان تامر حسني.
من خلال"منشن" له لتعرض عليه المشاركة في فيلم جديد.

وجاء سؤال آخر عن أكثر أغنية تفضلها للفنان تامر حسني، لتجيب أغنية"نور عيني".

جدير بالذكر أن اللبنانية نور، شاركت الفنان تامر حسني، في فيلمين سينمائيين وهما"سيد العاطفي" عام 2005، وفيلم"تصبح على خير" عام 2017.

وأغنية"نور عيني" ضمن أغاني ألبوم "عنيا بتحبك" لتامر حسني، بالإضافة إلى تقديمه للأغنية ضمن أحداث فيلم "سيد العاطفي" وهي من كلمات وألحان تامر حسني.
توزيع حسام البيجرمي.
نور تطلب من تامر حسني العمل معه
نور تطلب من تامر حسني العمل معه
نور تطلب من تامر حسني العمل معه
نور تطلب من تامر حسني العمل معه

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