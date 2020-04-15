عمرو سعد يعلن تجهيز مقابر عائلته لاستقبال المُتوفين بفيروس كورونا

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أعلن الفنان عمرو سعد، عن انتهاء تجهيزيه لمقابر عائلته لاستقبال المُتوفين نتيجة فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر "سعد" مجموعة صور لمقابر عائلته بعد تجهيزها، وعلق على الصور قائلًا :"بسم الله الرحمن الرحيم هلْ جزاءُ الِإحْسَانِ اِلاّ الإحْسَان ُ فَبِأَي ّ آلاءِ رَبكُما تُكَذِبانً، بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية وهم أصحاب الفضل والذين احسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع للإنسانية للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب نستقبل رسائلكم".



وتابع عمرو قائلًا: "شكرًا طبيبات وأطباء مصر وشكرًا للفرق الطبية المعاونة،وشكرًا لأمي وأفراد أسرتي".



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد الدرامية مسلسل" بركة"الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف،بطولة عمرو سعد،هالة صدقي،محمد لطفي،كمال أبو رية،هنادي مهنى.



والجدير بالذكر أن عمرو سعد يشارك كضيف شرف في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "الاختيار"، وهو من تأليف باهر دويدار،إخراج بيتر ميمي،بطولة أمير كرارة،دينا فؤاد،إسلام جمال،إسلام حافظ، عصام السقا.

