Advertisements

إنجي علاء: سعيدة بردود الأفعال على إعلان مسلسل "النهاية"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:05 م
إنجي علاء ويوسف الشريف
إنجي علاء ويوسف الشريف
أحمد رمضان متولي

أعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء، والتي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل "النهاية" بسعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية التي راودتها عن شغلها في المسلسل الذي ظهر في الإعلان.

 

وأضافت إنجي، انها سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجها النجم يوسف الشريف للمرة العاشرة، وأنها سعيدة جدا بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان وانها مستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل.

 

 وشكرت إنجي الجمهور قائلة: "شكرا لتعليقاتكم.. كلها اسعدتني ومهمة جدا ليا وبستفاد منها ويارب الشغل اللي في المسلسل كمان يعجبكم" وأنها تعتبر ان تصميم الأزياء والستايلات ولوكات الشخصيات في مسلسل النهاية مخاطرة فنية نظرا للزمن المستقبلي للعمل مع الحالات الدرامية المختلفة للشخصيات في هذا التوقيت المستقبلي وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور في المسلسل.

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "كفر دلهاب" وفي مجال السيناريو كان مسلسل "بلا دليل".

 

"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

أخبار تهمك

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها منع احتفالات شم النسيم.. 6 قرارات حاسمة لمجلس المحافظين

منذ أقل من ساعتين

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

01:48 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي