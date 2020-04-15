إنجي علاء: سعيدة بردود الأفعال على إعلان مسلسل "النهاية"

أعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء، والتي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل "النهاية" بسعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية التي راودتها عن شغلها في المسلسل الذي ظهر في الإعلان.

وأضافت إنجي، انها سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجها النجم يوسف الشريف للمرة العاشرة، وأنها سعيدة جدا بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان وانها مستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل.

وشكرت إنجي الجمهور قائلة: "شكرا لتعليقاتكم.. كلها اسعدتني ومهمة جدا ليا وبستفاد منها ويارب الشغل اللي في المسلسل كمان يعجبكم" وأنها تعتبر ان تصميم الأزياء والستايلات ولوكات الشخصيات في مسلسل النهاية مخاطرة فنية نظرا للزمن المستقبلي للعمل مع الحالات الدرامية المختلفة للشخصيات في هذا التوقيت المستقبلي وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور في المسلسل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "كفر دلهاب" وفي مجال السيناريو كان مسلسل "بلا دليل".

"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.