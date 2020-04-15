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فرنانديز: بوجبا لا يقل عن ميسي ورونالدو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:03 م
ميسي
ميسي
أكد البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن زميله في الفريق بول بوغبا يجب أن يتحمل نفس الضغط الذي يتحمله لاعبون مثل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.



وقال فرنانديز لوسائل الإعلام الرسمية للنادي الإنجليزي: "إن بول واجه وقتاً سيئاً وعندما لعب لم يكن الفريق جيداً، سقف التوقعات عال دائماً بالنسبة لبول لأنه لاعب رائع ودفع مانشستر يونايتد الكثير من المال من أجله".



وأضاف: "من الطبيعي عندما تكون في هذا الموقف ألا تلعب كنجم، لأن الجميع يتوقعون من بول ما يتوقعونه من كريستيانو رونالدو في يوفنتوس أو ليو ميسي في برشلونة".



وألقت مشكلة في الكاحل بظلالها على الموسم الأخير لبوغبا، إذ منعته الإصابة من اللعب بانتظام.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الصيف الماضي عن نيته الرحيل عن مانشستر يونايتد، إلا أنه لم يرحل في النهاية.

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