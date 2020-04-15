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مبروك: لدينا ناشئين في الأهلي قادرين على تعويض فتحي وإكرامي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:02 م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
علي نبوي
رشح فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الثنائي أحمد سيد عبد النبي وفارس طارق للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر لتعويض رحيل أحمد فتحي.

ويرحل أحمد فتحي عن النادي الأهلي بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده معه حيث انضم رسميا لنادي بيراميدز لمدة ٣ مواسم.

وأثنى مبروك على الثنائي وأكد للجهاز الفني للأهلي بأنهما قادران على قيادة الجبهة اليمنى وتعويض رحيل أحمد فتحي.

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