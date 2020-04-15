ضبط كمية هائلة من الخمور المهربة داخل جراج مغلق بالنزهة (صور)

يواصل حي النزهة بقياد اللواء خالد عقل، حملاته لليوم الثاني على التوالي، لإعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات والأبنية، لمنع تراكم السيارات على جانبي الشوارع، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمنع تحول الطرق إلى جراجات.





وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن حملة اليوم أسفرت عن فتح العديد من الجراجات، موضحًا أنه أثناء عملية الفتح تبين وجود كمية هائلة من الخمور المهربة داخل أحد الجراجات، بـ56 شارع أحمد زكي بالنزهة الجديدة.





وأكد "عقل"، أنه تم استدعاء إدارة التموين والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب الجراج.





فتح الجراجات المغلقة

وفي هذا لإطار، أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة، بدأت شن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الإنتظار الخاطىء بها.





وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها في الغرض الذي انشئت من أجله لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، مع المرور الدوري للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التى كانت تستغلها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق عنها حتى عودتها إلى حالتها الأولى.





وأكد، على أنه في حالة اكتشاف أن الجراج لا يصلح للعمل لوجود مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به سيتم إحالة المسؤول عن إصدار شهادات المطابقة بشكل خاطئ إلى التحقيق أمام النيابة العامة.





وشدد عبد العال، على استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات في شم النسيم، مشيرًا إلى التعامل بحسم مع المخالفين.





وناشد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات أثناء توقيت الحظر، حرصًا على الصحة العامة.





وفي سياق آخر، التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السفيرة سناء عطا الله رئيس المجلس القومي للمرأة، فرع القاهرة، للتنسيق بشأن توزيع عدد من السلع التموينية المقدمة من المحافظة، وتشتمل على السلع الأساسية الكافية لمدة شهر.





وسيتم التوزيع على المرأة المعيلة التي تضررت من أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.





وقرر اللواء خالد عبد العال، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



