البورصة الأمريكية تستأنف التراجع في مستهل التعاملات

أضاعت البورصة الأمريكية المكاسب التى حققتها في جلسة الأمس بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، كما انخفض النشاط الصناعي في لاية نيويورك مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق.





كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة هبوط منذ عام 1946.





وأعلنت بعض الشركات الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، لتظهر الضرر الناتج عن تفشي الكورونا والذي تسبب في زيادة مخصصات القروض استعدادا لحتمالات التعثر عن سداد الديون.





وأعلن "بنك أوف أمريكا" تراجع أرباحه بنحو 45 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي، في حين انخفضت أرباح جولدمان ساكس وسيتي جروب بنفس المعدل تقريبا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية وسط مراجعة استجابتها لوباء "كوفيد-19"، مع ارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 609 ألف شخص في الولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.3 بالمائة مسجلاً 23398.3 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 551.4 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.4 بالمائة ليسجل مستوى 2779.3 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 2 بالمائة ليسجل 8347.2 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 1 بالمائة إلى 99.865.