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968.8 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية 
 
سجلت أحجام التداولات بالورصة المصرية  اليوم الأربعاء نحو 264 مليون ورقة مالية بقيمة 968.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 2.8 مليار جنيه وبحجم تداول 265.7 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي  1.8 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 495.4 مليون جنيه.

 وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 10342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تباين بأداء المؤشرات مع جني أرباح مؤسسي علي المؤشر الرئيسي و ترقب تفعيل محفزات جديدة تدعم السيناريو الإيجابي للسوق ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 558.336 مليار جنيه.



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