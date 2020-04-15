968.8 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم

أخبار البورصة المصرية

سجلت أحجام التداولات بالورصة المصرية اليوم الأربعاء نحو 264 مليون ورقة مالية بقيمة 968.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



