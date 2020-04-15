كردستان العراق تمدد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى 2 مايو

وقالت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، في بيان لها: "ستفرض حظراً للتجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة ٤٨ ساعة؛ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".





وطالبت الوزارة مواطني الإقليم بالبقاء في منازلهم حتى تتمكن الفرق المختصة من احتواء الفيروس.