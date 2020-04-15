Advertisements

كردستان العراق تمدد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى 2 مايو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر
قررت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تمديد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من مايو المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت إقليم كردستان العراق، حظراً للتجوال في كل من مدينتي أربيل والسليمانية.

وقالت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، في بيان لها: "ستفرض حظراً للتجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة ٤٨ ساعة؛ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".

وطالبت الوزارة مواطني الإقليم بالبقاء في منازلهم حتى تتمكن الفرق المختصة من احتواء الفيروس.

وسجلت السلطات الصحية في العراق، الثلاثاء، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1400 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع). 


وأعلنت وزارة الصحة العراقية تماثل 49 مريضا للشفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض إلى 766 شخصا، فيما توفي 78 آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايو كردستان شفاء من فيروس كورونا زار تمديد تعطيل انتشار الفيروس المؤسسات الرسمية العراق

أخبار تهمك

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بيان عاجل من جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ حوالي 3 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها منع احتفالات شم النسيم.. 6 قرارات حاسمة لمجلس المحافظين

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

مجلس المفوضين يعلن النتائج النهائية للانتخابات العراقية

هزة أرضية بقوة 5.4 ريختر تضرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان

كردستان يغلق المعابر الحدودية مع إيران بشكل "كلي" بسبب كورونا

العراق تقرر تعطيل الدراسة لمدة 10 أيام بسبب فيروس "كورونا"

الصحة العراقية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في بغداد

بسبب كورونا.. كردستان العراق يجمد حركة الأفراد والتجارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

01:48 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي