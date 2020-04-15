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كردستان العراق تمدد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى 2 مايو
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:13 م
الفجر
قررت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تمديد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من مايو المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويذكر أن أعلنت إقليم كردستان العراق، حظراً للتجوال في كل من مدينتي أربيل والسليمانية.
وقالت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، في بيان لها: "ستفرض حظراً للتجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة ٤٨ ساعة؛ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".
وطالبت الوزارة مواطني الإقليم بالبقاء في منازلهم حتى تتمكن الفرق المختصة من احتواء الفيروس.
وسجلت السلطات الصحية في العراق، الثلاثاء، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1400 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأعلنت وزارة الصحة العراقية تماثل 49 مريضا للشفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض إلى 766 شخصا، فيما توفي 78 آخرين.
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