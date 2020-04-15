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"بسبب كورونا".. تعليمات عاجلة للفنادق والمنشآت السياحية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
شددت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، على جميع الفنادق بالالتزام بالحد الأقصى لاستقبال النزلاء، والمقدر بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق، بمناسبة قرب موسم الأعياد. 

ويأتي ذلك في الفنادق الواقعة خارج المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية، جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، حرصًا على سلامة كافة العاملين والنزلاء بالفنادق واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19) وللحماية والوقاية من تداعياته.

ومن ناحيته، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية؛ إلى أن غرفة المنشآت الفندقية والقطاع بالوزارة شددوا على استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية وحتى ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م. 

ارتفاع وفيات "كورونا"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة. 

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

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