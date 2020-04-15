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الأهلي يحسم مصير صالح جمعة.. وفايلر يُعلن موقفه من عودة المُعارين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:23 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف الفريق خلال الفترة القادمة، بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وعن مصير معاري القلعة الحمراء وأيضًا صالح جمعة لاعب وسط الاهلي والذى لم يشارك تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والذى أعلن عدم الحاجة لخدماته.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق سابقًا، من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها".

وتطرق عبدالحفيظ عن مصير صالح جمعة، وأشار: "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه".

وأوضح: "فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن"

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر، يتابع جميع اللاعبين المعارين.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين ومنذ بداية الموسم، ونتابع الجميع ونحدد الاحتياجات".

وتابع: "درسنا ملف جميع اللاعبين ونقوم بوضع الاحتياجات، أما عن القرار فلم يتم اتخاذه حتى الآن ولكن سيكون في أقرب وقت".

وأشار: "محمد شريف لاعب جيد وكبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الان وسيتم تحديد بيعه أوعودته من خلال تحديد الاحتياجات في الموسم الجديد"

واتم: "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها فايلر على الواتس آب"

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