Advertisements

مجموعة العشرين توافق على تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 مايو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن مجموعة العشرين توافق على تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 مايو حتى نهاية العام الجاري.

وتستضيف السعودية الأربعاء اجتماعاً افتراضياً لوزراء مالية دول مجموعة العشرين مع تحذيرات من إصابة الاقتصاد العالمي بأعمق ركود يشهده منذ قرن بسبب كوفيد-19، ووسط دعوات إلى تجميد تسديد ديون الدول الأشد فقراً.

ويأتي الاجتماع بعد يوم على اتفاق وزراء مالية الدول الصناعية السبع على منح دول العالم الأكثر فقراً خياراً لتجميد تسديد ديونها لفترة موقتة، إذا وافقت دول مجموعة العشرين على ذلك.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع سيبحث "سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي تمثله جائحة كوفيد 19 وآثاره الصحية والاقتصادية، وكذلك مناقشة التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية" في آذار/مارس الماضي.

وكان وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين تعهدوا الشهر الماضي في اجتماعهم اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة كورونا.

ومن المتوقع أن تقوم مجموعات عمل تابعة لمجموعة العشرين بعرض تفاصيل الخطة في اجتماع الأربعاء.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من أن وباء كوفيد -19 يدفع الاقتصاد الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود يشهده منذ قرن، مع انخفاض الناتج العالمي بثلاثة بالمئة هذا العام.

وقالت المستشارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث للصحفيين، إن الانحدار الاقتصادي سيقضم تسعة تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي.

وتزايدت الدعوات لإلغاء ديون الدول الأكثر فقراً وصدر أبرزها من البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظراً لحاجة تلك الدول إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الإثنين أنّه وافق على منح مساعدات مالية طارئة لتخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 من الدول الأكثر فقراً في العالم، وغالبيتها في افريقيا.

وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن دول مجموعة العشرين والدول الدائنة في نادي باريس اتفقت على وقف جزئي لسداد مستحقات ديون أفقر دول العالم في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجموعة العشرين كوفيد -19 خدمة تعليق الديون الدول الاكثر فقرا 1 مايو

أخبار تهمك

بيان عاجل من جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

منذ حوالي 3 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 3 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزها منع احتفالات شم النسيم.. 6 قرارات حاسمة لمجلس المحافظين

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 4 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ أقل من ساعة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد".. كل ما تود معرفته عن "قمة العشرين"

وزير المالية: مصر أصبحت تتمته بحضور قوى في المحافل الدولية

مجموعة العشرين: وضع قواعد مشتركة للتصدى لشركات التكنولوجيا بحلول 2020

لومير: فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليًا إذا احتاجت لذلك

مسؤولو مالية مجموعة العشرين يسعون لتحرك مشترك لمواجهة كورونا

البنك الدولي والنقد الدولي يطالبان بتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

01:48 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي