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أسطورة ليفربول يُفضل ساديو ماني على صلاح

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:31 م
صلاح وماني
صلاح وماني
حسام مجدي

تحدث جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول السابق عن الأفضل بالنسبة له بين محمد صلاح وساديو ماني نجمي الريدز.

وقال كاراجر في تصريحات عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" عن اللاعب الذ يفضله أكثر: "في الحقيقة أنا من أنصار".

وتابع: "أنا من أشد المعجبين بساديو ماني، إنه اللاعب المفضل لدى في ليفربول".

وأضاف: "أعتقد أن فيرجيل فان دايك هو أفضل لاعب في ليفربول، لكن ماني هو اللاعب المفضل لدى".

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٢ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الفجر

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