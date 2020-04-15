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رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 Landline phone bill

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:30 م
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي | يبحث المشتركون في خدمات المصرية للاتصالات "وي" عن كيفية الاستعلام وسداد فواتير الاستراك الأرضي وخدمات الإنترنت، الخاصة بشهر أبريل 2020.

 

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

وتتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الإلكتروني للشركة، للمشتركين بكافة الأنظمة، وعلى رأسها النظام الربع ثانوي، والذي يزامن هذا الشهر موعد دفع الفواتير.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

ويشغل بال المشتركين معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي يتم دفعها كل 3 أشهر، في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، في نظام الربع ثانوي، والذي يضم شريحة كبيرة من المصريين.

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع

 

ويدفع المشترك بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي القيمة المستحقة حسب استخدامه للتليفون الأرضي وخدمات الإنترنت المنزلي، حيث أن الخدمة تتاح على الخطوط الأرضي، فيدفع الإنترنت شهريًا بينما الأرضي كل 3 أشهر، في الـ15 من كل شهر.

 

حقيقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإعفاء مشتركي خدمات المصرية للاتصالات من الفواتير عن شهر أبريل قبل أن يقوموا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ليصدق البعض الأنباء.

 

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

 

وبدورها، نفت وزارة الاتصالات المصرية، وشركة المصرية للاتصالات، قرار الإعفاء مؤكدة على تحصيل الرسوم في موعدها، عن طريق مراكز الخدمة في كل المحافظات، أو طرق الدفع الأخرى، ليعود الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شاغلًا لبال الكثيرين.

 

تصدر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

وبدأ المشتركون في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بمجرد إعلان شركة المصرية للاتصالات، عن بدء تحصيل رسوم وفواتير التليفون الأرضي والتي تبدأ من اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 14 مايو المقبل.

 

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

وملأ تفكير رواد المواقع ومستخدمي محركات البحث في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضيوالخطوات والطرق المتاحة للدفع.

 

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية" على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الكرام، نقدم لكم كيقية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع في السطور التاليى:

 

1- الدخول لموقع المصرية للاتصالات "هنا".

 

2- الضغط على "دفع فاتورة التليفون الأرضي".

 

3- إدخال كود المحافظة.

 

4- إدخال رقم التليفون المكون من 7 أرقام.

 

5- الضغط على جديد.

 

6- يظهر لك الفاتورة المستحقة الدفع.

 

 

ويمكنك بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الدفع بأكثر من طريقة، أتاحتها المصرية للاتصالات تيسيرا على عملائها، نرصدها في التالي:

 

 1-  منافذ شركة المصرية للاتصالات المنتشرة في كل محافظات مصر.

 

2-  الدفع عن طريق منافذ الدفع الإلكترونية المختلفة، مثل خدمة البريد المصري، أو مصاري.

 

3- لدفع عبر موقع شركة المصرية للاتصالات.

 

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