"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 26% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم













سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 799.1 مليون جنيه بسبب تراجع قيم الأسهم ورغبة في تحقيق الأرباح، فيما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 764.8 مليون جنيه و34.3 مليون جنيه علي التوالي





من جانبه ، إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 68.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.26%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 236.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 53.7 مليون جنيه، 6 مليون جنيه، 264.1 ألف جنيه، 191.1 مليون جنيه، على التوالي.







