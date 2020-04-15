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"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 26% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:28 م
نيفين سمير
سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 799.1 مليون جنيه بسبب تراجع قيم الأسهم ورغبة في تحقيق الأرباح، فيما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 764.8 مليون جنيه و34.3 مليون جنيه علي التوالي
من جانبه ، إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 68.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.26%.
ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 236.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 53.7 مليون جنيه، 6 مليون جنيه، 264.1 ألف جنيه، 191.1 مليون جنيه، على التوالي.
وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات مع جني أرباح مؤسسي علي المؤشر الرئيسي و ترقب تفعيل محفزات جديدة تدعم السيناريو الإيجابي للسوق.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 558.336 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 10342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالورصة المصرية نحو 264 مليون ورقة مالية بقيمة 968.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
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