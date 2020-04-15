ألكسندر زفيريف: ديوكوفيتش ونادال وفيدرر أكثر المستفيدين في التنس من أزمة كورونا

قال نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف إن نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال وروجر فيدرر، الذين يمثلون الحرس القديم للعبة، سيستفيدون من أفضلية الخبرة عندما تستأنف منافسات التنس بعد انتهاء التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





لكن زفيريف أضاف في تصريحاته لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية التي نشرتها اليوم الأربعاء أن التغيير في قائمة الحرس القديم في لعبة التنس يظل قريبا.





وبدأ تعليق منافسات التنس في مارس الماضي ويستمر حتى منتصف يوليو على الأقل، وتوقع زفيريف أن يحقق الثلاثة الكبار عودة قوية، "لأنهم يتمتعون بخبرة أكبر ويعرفون بالتحديد ما يفترض بهم أن يفعلوه."





وأضاف "سيكونا أيضا منتعشين بعد الأجازة. ففترات التوقف تشكل فائدة أكبر للاعبين الأكبر سنا. لكنني واثق من أن التغيير قادم."





ويعد زفيريف /22 عاما/ واحدا من النجوم الصاعدين في التنس ويحتل الآن المركز السابع في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين. وفي الوقت الحالي، يتواجد في فلوريدا مع أسرته ومدربيه، وقال إنه يمكنه التدريب على الملعب.





وكان زفيريف قد أبدى استعداده لخوض المباريات بدون جماهير، مضيفا "سيكون أمرا رائعا إذا أقيمت اثنتان من بطولات جراند سلام هذا العام."





وجرى إلغاء بطولة ويمبلدون لهذا العام، بينما لا تزال بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) مقررة في موعدها في أوائل سبتمبر رغم تأثر نيويورك بقوة بأزمة فيروس كورونا، وقد تأجلت منافسات فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) لتقام في سبتمبر وأكتوبر.