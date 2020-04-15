وكيل أعمال دي بيك يكشف حقيقة رحيله عن آياكس

كشف جيدو ألبيرز وكيل أعمال دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي أن تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد قد يعقد رحيل وكيله عن صفوف الفريق الهولندي.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أبرز الأندية المهتمة بضمه علمًا بأن ريال مدريد يملك الأفضلية للتوقيع مع دي بيك مقابل 55 مليون يورو.





وقال جيدو ألبيرز في تصريحات صحفية:"لا أحد يعرف ماذا سيحدث لمستقبل دي بيك خلال الفترة المقبلة، فيروس كورونا قد يُعقد رحيله عن آياكس، علينا أن ننتظر لما سيحدث في الأسابيع القادمة".





وأضاف:"هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب بالتوقيع مع فان دي بيك لكنني لا استطيع الحديث عن أي شيء في الوقت الراهن".





واختتم ألبييز تصريحاته قائلاً:"القرار النهائي بيد دي بيك بناءً على مشاعره تجاه الأندية التي ستحاول التعاقد معه ولكنني قادر على مساعدته في اختيار الوجهة المفضلة له من أجل استمرار نجاحه".



