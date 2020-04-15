"الفجر الفني" يكشف سبب تغيير اسم مسلسل "كتف قانوني" إلى "يانا ياجدو"

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يواصل فريق عمل مسلسل "يا انا ياجدو" تصوير المشاهد الأخيره في المسلسل الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد بدير، وسارة سلامة، ورنا سماحة.



وكشف محمد نجاتي، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن سبب تغيير اسم مسلسل "كتف قانوني" إلى "يانا ياجدو" قائلًا:"المسلسل كوميدي واسم "كتف قانوني" لا يتلائم مع الأحداث الكوميدية التي يدور المسلسل عليها وعندما يشاهده الجمهور سيجد أن اسم "يانا ياجدو" أكثر ملائمة للمسلسل لأن يوحي بالكوميدية وبنًاء على ذلك تم تتغيره".



يذكر أن آخر أعمال محمد نجاتي، مسلسل "الأب الروحي"، وينتمي لنوعية الاعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي، شارك في بطولته الفنانة سوسن بدر ووفاء سالم ودنيا عبد العزيز.