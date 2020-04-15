خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع اليوم بسبب أجازات شم النسيم





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن البورصة المصرية أنهت جلسة اليوم الاربعاء علي تباين باداء المؤشرات ، حيث تحول المؤشر 30 إلي المنطقة الحمراء بسبب تحول المؤسسات العربية الي المبيعات انتهاج لسياسة الافراد في المتاجرة السريعة وتحقيق مكاسب سريعة لتعويض بعض من الخسائر في المحافظ مرتفعة القيمة .





وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أنه بعد أن أهتمت الدولة بالبورصة وبإصلاح أحوالها سواء بتخفيضات ضريبية للمتعاملين وخفض أسعار الطاقة مروراً بخفض اسعار الفائدة، فقد ارتفعت المؤشرات ارتفاعات متوالية واستجابة كافة المؤشرات للسيولة المؤسسية الداخلة للسوق والتداولات المليارية التي عززت من بقاء المؤشرات لاطول فترة ممكنة في المنطقة الخضراء .





وأضافت الخبيرة ، أن المؤشر الرئيسي قد استطاع بجلسة اليوم الوصول الي مستوي 10400 نقطة صباحاً ، ثم بدأ في موجة من جني أرباح سريع وانخفض بنسبة 1% وهي تقدر ب 100 نقطة وذلك تحسباً لفترة الاجازات التي ستبدا من غداً بعد جلسة الخميس احتفالاً بأعياد القيامة وشم النسيم .





وعن مستوي المؤشرات الفرعية فأشارت الخبيرة ، إلي أنه ما زالت هذه المؤشرات في المنطقة الخضراء بسبب اهتمام الافراد وخاصة المصرين من تكوين مراكز شرائية في اسهم متاثرة بخفض اسعار طاقة ومن المبادرات التنشيطية المختلفة للبنك المركزي ، بالإضافة الي إستفادتها من اطالة فترة سماح مستخدمي المارجن وبسبب التحسن المستمر في قيم التداول .





وأثناء تعاملات اليوم فقد مالت تعاملات المصرين الافراد نحو الشراء فيما مالت تعالات العرب والاجانب والمؤسسات نحو البيع .





وتوقعت الخبيرة ، عودة المؤشر الرئيسي لمارثون الصعود مستفيد من تقيم البنك الدولي للاقتصاد المصري ومعدلات النمو ومن العديد من الاصلاحات الاقتصادية المتوالية .





كماتوقعت الخبيرة أيضاً الصدارة والهيمنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجية المعلومات في الفترة القادمة لانة المستفيد الاكبر من جائحة ازمة كورونا.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام التعاملات بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 10342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.