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أحمد السقا يروج لبرنامجه الرمضاني "إغلب السقا" عبر 'إنستجرام'

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:23 م
السقا
السقا
روان هيثم
نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لبرنامجه الرمضاني "إغلب السقا"، وكتب "السقا" على هذه الصورة قائلا: "استنونا في رمضان بالفورمات العالمي بالنسخة العربية، إغلب السقا غلى شاشات Your host'beat.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظرينك جدا يا نجم بموت فيك.

يذكر أن برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة.

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