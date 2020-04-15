سيرين عبدالنور توجه رسالة إلى جمهورها بخصوص "كورونا"

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تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وأرفقت الصورة قائلة"اليوم الوقت المناسب بالظرف يللي نحنا فيه انو الانسان يعيد حسباته قدام ربنا يسأل حالو انا ليش عم بأذي بكلامي ليش عم بحقد بلا سبب او مع سبب ليش ما بعيش وبعَّيش يللي حوليي بسلام".





وتابعت "ليش بدنا نحَّمل روحنا عبء واعمال شريرة بفوت على التواصل الاجتماعي بنصدم من كمية الحقد والكلام القاسي بحق بعضنا لا بالدين منتفق ولا على محبة الآخر منتفق كل الوقت تمسخر واحكام وطاقة سلبية بدي اطلب من الناس الموجودة يشاركوني آيات قرآنية وآيات من الانجيل تنهي عن الأذى".



يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا" الذى عرض عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولتها وشاركها فى البطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسى، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.



"الديفا" يتكون من 8 حلقات، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال قصة تتضمن التشويق والإثارة