في أقل من أسبوع.. ضبط 3.5 طن "فسيخ" فاسد بكفرالشيخ

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تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام المديرية، من ضبط 2 طن أسماك مملحة "فسيخ" فاسد بحوزة أحد التجار بقرية سد خميس التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك قبل بيعه للمواطنين، وخاصة مع إقتراب موسم شم النسيم.



وأكدت المديرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تمت تحت إشراف الدكتور محمد براوي، مدير عام الصحة العامة والتفتيش علي المجازر، والدكتور وسام ياسين، مدير إدارة سيدي سالم البيطرية، وبالإشتراك مع العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة.



وأضافت المديرية، أنه قد تم مصادرة الفسيخ المضبوط تمهيدا لإعدامه، وتحرير محضر لصاحبه لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وكانت الرقابة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، قد تمكنت الأحد الماضي، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 1400 كجم من الفسيخ الغير صالح للاستهلاك الادمي قبل طرحه للبيع بالاسواق للمواطنين بحوزة المواطن (ح. ا. م) 61 عام، صاحب احد محلات الفسيخ بمدينة الحامول، وبحوزته نحو 19 برميل بلاستيك كبير الحجم زنة البرميل الواحد 75 كجم ممتلئ بالفسيخ الذي تنبعث منه روائح كريهة والذي بفحصه من قبل المختصين بالحملة.





تبين وجود فطريات بالخياشيم وتحول لونها إلى اللون الداكن مع انتفاخ في جسم الاسماك وتغير في الخواص الكيمائية للاسماك وعليه فهذه الاسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم ضبط هذه الكميات وتحرير محضر رقم 259 جنح امن دولة طوارئ مركز الحامول.



كما تمكنت الحملة من ضبط المواطن ( م. ا. ا.) 33 عام صاحب احد المحلات ايضا بمدينة الحامول وبحوزته 150 كجم من الفسيخ الغير صالح للاستهلاك الادمي وتحرر محضر 260جنح امن دولة طوارئ له؛ كذلك نجحت الحملة في ضبط المواطن ( م. ج. ع) 28 سنة صاحب احد المحلات وبحوزته 100 كجم من الفسيخ الغير صالح للاستهلاك الادمي وتحرر محضر 261 جنح امن دولة طوارئ وتوالي النيابة العامة التحقيقات في هذه المحاضر.



جاء ذلك بناء على التعليمات الصارمة من المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والتي تشدد على توجيه الضربات الاستباقية لكل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وسلامة المواطن المصري.





