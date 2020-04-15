بهذه الطريقة.. جومانا مراد تروج لـ"خيانة عهد"

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تحرص الفنانة السورية جومانا مراد على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الخاص بشخصيتها في مسلسل "خيانة عهد"، وأرفقت الصورة قائلة"انتظروني في خيانة عهد في رمضان".



مسلسل "خيانة عهد":



تدور أحداث "خيانة عهد" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المشاكل والأزمات التي تواجهها إحدى الأسر المصرية؛ والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، ويشارك في البطولة كل من جومانة مراد وخالد سرحان وحلا شيحا وفرح الزاهد وهنا مهني وخالد أنور ومحمد رياض وعدد كبير من الفنانين.